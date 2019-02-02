تحالف سائرون يوجه انتقاده لموازنة العام الحالي ويصفها بالـ

2019/02/02 | 12:51

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بغداد- العراق اليوم:

اعلن تحالف سائرون، السبت، انتقادا لموازنة العام الجاري، فيما وصفها بالموازنة العسكرية نسبة للأنفاق...





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