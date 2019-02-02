2019/02/02 | 12:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / سلطة الطيران المدني العراقي توقع اتفاقية نقل جوي مع نظيرتها التونسية

02/02/2019 12:38:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اعلنت سلطة الطيران المدني العراقي ، السبت ، عن توقيعها اتفاقية النقل الجوي مع نظيرتها التونسية والتي تحل محل اتفاقية النقل الجوي لعام 1975 ، بحضور سفير جمهورية العراق في تونس ماجد عبد الرضا وسفير تونس في العراق ابراهيم الرزقي ، اضافة الى توقعيها على مذكرة تنفيذية لتسيير الرحلات المباشرة ما بين البلدين .

وذكر بيان لمدير عام سلطة الطيران المدني العراقي علي خليل ابراهيم تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان " اجتماعات ومباحثات مكثفة عقدت على مدى يومين متتاليين مع الجانب التونسي والتي أثمرت عن اتفاق عمل مشترك في مجال التعاون الفني للمطارات والسلامة والملاحة الجوية ".

واضاف " ان لقاءً جمع وزير النقل التونسي مع وفدي سلطة الطيران المدني العراقي والخطوط الجوية العراقية بهدف تنسيق العمل المشترك ".

وبين ان " هذه الخطوات تأتي في مجال فتح افاق التواصل للنواقل الوطنية للتشغيل الى مقاصد جوية جديدة وكذلك لتوطيد العلاقات مع الدول العربية في مجال النقل الجوي والطيران المدني من خلال توقيع اتفاقية النقل الجوي بين بغداد وتونس والتي تعد خطوة إيجابية نحو الامام "

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