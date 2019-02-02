عمليات الحشد في نينوى: القوات الأمريكية بالعراق ’’محتلة’’ وليس لواشنطن عهود ومواثيق

2019/02/02 | 12:51

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بغداد اليوم- بغداد

أكدت قيادة عمليات الحشد في نينوى، السبت 2 شباط 2019، أن القوات الامريكية المتواجدة في العراق محتلة...





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