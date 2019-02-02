اتحاد اليد يصدر تعليمات خاصة بدوري الناشئين والنساء

2019/02/02 | 12:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اصدر الاتحاد العراقي لكرة اليد، السبت، تعليمات خاصة بدوري الناشئين والنساء للموسم 2019 الجاري.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد حسام عبد الرضا في تصريح لـ/ المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة اليد، يدعو كافة ممثلي الأندية أو من ينوب عنهم التي أعلنت مشاركتها في دوري الناشئين والنساء الحضور إلى مقر الاتحاد يوم الاثنين المقبل لغرض تسليم […]

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