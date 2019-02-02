2019/02/02 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، عن القاء القبض على متهمين بالإرهاب والتزوير وترويج المخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة.وذكر بيان للقيادة تلق" العهد نيوز"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات بغداد: القبض على متهمين بالإرهاب والتزوير في مناطق متفرقة من العاصمة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عمليات بغداد: القبض على متهمين بالإرهاب والتزوير في مناطق متفرقة من العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).