2019/02/02 | 12:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي يأمر بهيكلة قيادة عمليات شرق الأنبار وقيادة عمليات المحافظة تحل محلها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/02 | 12:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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