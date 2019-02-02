فرنسا تعتقل 3 أشخاص على خلفية التحقيق في هجوم ستراسبورج

2019/02/02 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول قضائي فرنسي، إن 3 أشخاص اعتقلوا على خلفية التحقيق في الهجوم على سوق عيد الميلاد في ستراسبورج، والذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وتم توجيه اتهامات أولية لهم بالإرهاب.

ولم يذكر المسؤول القضائي، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام، أسماء المتهمين الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم يوم الثلاثاء في ألزاس، إلى جانب شخصين آخرين أطلق سراحهما في اليوم التالي دون توجيه اتهامات إليهما.

ولم يؤكد المسؤول القضائي، السبت، ما نقلته وسائل الإعلام الفرنسية من أن الثلاثة قدموا المساعدة للمسلح للحصول على السلاح الذي استخدمه لتنفيذ هجوم ديسمبر/كانون الأول 2018.

كان منفذ الهجوم، شريف شيخات، قد تعهد بالولاء إلى تنظيم داعش، وقتل في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد يومين من هجوم11 ديسمبر/ كانون الأول.

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