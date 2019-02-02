وزير الدفاع الموريتاني..«المرشح المستخلف» للرئاسة

2019/02/02 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت الدوائر السياسية في نواكشوط عن فشل محاولات تعديل الدستور الموريتاني «المحصن بالأقفال الثلاثة»، رغم المبادرات التي طرحت من أجل التعديل لمنح الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، حق الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وأوضحت الدوائر الموريتانية، أن فشل تعديل الدستور فتح المجال أمام سياسة «الاستخلاف»، أي أن يرشح الرئيس ولد عبد العزيز من سيخلفه على كرسي الرئاسة، وهو ما تدعمه السلطة في موريتانية، لأهداف ومصالح انتقدتها المعارضة الموريتانية.

سياسة «الاستخلاف الرئاسي»

وفي دائر «سياسة الاستخلاف»، أكدت مصادر سياسية رفيعة المستوى لوكالة «موريتانيا اليوم»، أن وزير الدفاع، محمد ولد الشيخ محمد أحمد الشيخ الغزواني، هو المرشح الرسمي لخلافة رئيس الجمهورية، محمد ولد عبد العزيز، في الانتخابات الرئاسية المقررة في شهر يوليو/ تموز المقبل.

وقالت المصادر للوكالة الموريتانية: إن إعلانا بهذا الخصوص سيصدر لاحقا، و سيتم اعتماده خلال المؤتمر الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية «الحاكم» في غضون أقل من شهرين.

وأوضحت المصادر، أن الجهات الرسمية تستعد حاليا لأن تطلق قرار الترشيح تحت شعار: «مرشح الاجماع الوطني، والتغيير الشامل، والسلم الأهلي».

المعارضة الموريتانية ترقض «الاستخلاف»

وبينما تقترب المعارضة الموريتانية من التوافق على مرشحها الوحيد للرئاسة، فإنها تحذر في نفس الوقت من «سياسة الاستخلاف الرئاسي» التي سيتبعها الرئيس ولد عبد العزيز، في مواجهة عقدة عدم تعديل الدستور، وبمعنى ترشيح شخصن يحكم من خلاله من وراء الستار، أو يملي عليه توجيهاته وقراراته، الأمر الذي يجعل الصراع ساخنا بين جناحين مقربين من الرئيس الموريتاني: أحدهما يقوده رئيس الوزراء السابق يحيا ولد حدمين..



والثاني يقوده رئيس البرلمان العقيد الشيخ ولد بايه..



والاسم الثالث هو الفريق محمد ولد الغزواني، وزير الدفاع الحالي، والذي تردد اسمه داخل أوساط الأغلبية وعبر وسائل الإعلام، باعتباره مرشح الرئيس ولد عبد العزيز للرئاسة بعد انقضاء ولايته الثانية والأخيرة بنص الدستور؛ خاصة بعد تأكيده عدم نيته السعي لأي تعديل في المواد الدستورية المتعلقة بمدة وعدد مأموريات رئيس الحمهورية.

ويحظى ولد الغزواني بقبول واحترام واسعين داخل أوساط الرأي العام الوطني، ولدى غالبيية الطبقة السياسية في الأغلبية وحتى داخل بعض قوى المعارضة؛ فضلا عن المكانة المتميزة التي يحظى بها لدى المؤسسة العسكرية؛ إلى جانب متانة الروابط على مستوى المسارين الشخصي والمهني بينه وبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

الدستور محصّن بـ «الأقفال الثلاثة»

ويؤكد سياسيون وفقهاء قانون في نواكشوط، إذا كان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، نفى الترشح لولاية ثالثة، تماشيا مع أحكام الدستور التي لا تسمح له إلا بولايتين، وأنه لا ينوي إجراء أي تعديل على تلك الأحكام محترما بذلك مقتضيات الدستور..فإن الدستور نفسه محصن ضد التعديلات، لأنه يغلق الباب أمام البرلمان بحيث لا يمكنه المبادرة لتعديله، وحدد مدة ولاية رئيس الجمهورية بخمسة أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة، وحصّن الأحكام المتعلقة بها، أي وضعها في منأى عن أي تعديل بموجب مقترح أو مشروع صادر عن السلطتين الوحيدتين المخولتين باتخاذ مبادرة مراجعة الدستور وهما البرلمان ورئيس الجمهورية، بل وألزم الأخير باعتباره حاميا للدستور ومجسدا للدولة بأن يقسم بالله العلي العظيم على ألا يتخذ أو يدعم بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي مبادرة ترمي إلى تعديل الأحكام المتعلقة بمدة وعدد الولايات.



وبالتالي فإن هناك «أقفالا ثلاثة» تغلق الأبواب أمام التعديل وهي: ( البرلمان والقضاء ورئيس الجمهورية).

المرشح «المستخلف»

ويرى الإعلامي الموريتاني البارز، أحمد محمد مصطفى، أن قناعته في موضوع المرشح «المستخلف»، ومنذ فترة، هي أن عقل الرئيس ولد عبد العزيز مع الفريق محمد ولد الغزواني، وأن قلبه مع العقيد الشيخ ولد باي، رئيس البرلمان، ومن نقاط القوة التي تدفع لاختيار الفريق غزواني، مستوى الثقة بين الرجلين، وسهولة تسويقه شعبيا وفي دوائر الدولة العميقة، بل حضوره الذاتي فيها، وتعدد عناصر قوته، وتوقع أداء الدور إن كان حماية للرئيس ولد عبد العزيز، ولكن الرئيس يخشى أيضا عدم ارتهان الفريق غزواني الكامل لكل الأجندة المرسومة له، وكما يخشى قوة حاضنته الشعبية والمالية، وإذا أضاف لها السلطة فسيضم في يديه كل عناصر القوة والتأثير، هذا مع خبرته في النظام وسهولة تفكيك ما يحاط به من مطبات وعقبات

وبات واضحا -بحسب الدوائر السياسية في موريتانيا- أن قرار استخلاف «ولد غزواني» لا رجعة فيه، وهو الوحيد الذي يمكنه أن يكون مرشحاً للأغلبية دون منازع، ويحظى باحترام كبير داخل الأوساط السياسية في موريتانيا بما في ذلك المعارضة الراديكالية، إلا أنه يلقى عداء خفياً من شخصيات داخل النظام ومن داخل القصر الرئاسي كذلك، وهي من تسعى جاهدة لإخراجه من المشهد رغم وجود خلافات بينها تسببت في ظهور أجنحة متًفقة على ضرورة إبعاد غزواني لما قد يشكله من خطر على مصالحها.

الخيار «الفيصل» بيد المؤسسة العسكرية

وتشير وسائل الإعلام في نواكشوط، إلى تنظيم بعض الولايات والمقاطعات الموريتانية لحملات داعية لخرق الدستور للابقاء على الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بحجة استكمال المشاريع التنموية وضرورة احترام رأي غالبية الشعب الموريتاني، كما أن أنصار الرئيس عبد العزيز يضغطون لبقائه..



وهي كلها محاولات للتأثير على قرار الرئيس بترشيح صديق دربه الفريق محمد ولد الغزواني، لكن من الواضح ان ترشيح وزير الدفاع يرجع إلى أمرين: أن الرئيس ولد عبد العزيز أنتصر لعقله على قلبه، أي انتصر لإستخلاف الفريق غزواني، وزير الدفاع الحالي..



والأمر الثاني ان الخيار «الفيصل» بيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب تأثير المؤسسة الأمنية والمحيط الإقليمي.

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