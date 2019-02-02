النفط يتوصل لاتفاق مع نادي اماراتي بشأن محترف كرة سلة امريكي

2019/02/02 | 12:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد بس:كشف مصدر مقرب من نادي النفط الرياضي، اليوم السبت، عن توصله لاتفاق مع نادي اماراتي، بشأن لاعب كرة سلة محترف امريكي.وقال المصدر لـ"الغد برس"، ان "اللاعب المحترف الامريكي ريكي، لم يخض مع فريق النفط يوم امس مباراته الاولى في بطولة دبي الدولي، بسبب رفض نادي بني ياس، رغم وجود اتفاق مسبق حول اعارة اللاعب الى نادي النفط خلال البطولة".

واوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "النادي الاماراتي طلب من النفط العراقي، الحصول على ضمانات في حال تعرض المحترف ريكي الى الاصابة اثناء منافسات الدورة".واشار الى ان "نادي النفط توصل اليوم لاتفاق مع النادي الاماراتي، ومن المرجح مشاركة المحترف ريكي في باقي المباريات مع الفريق العراقي".يشار الى ان فريق النفط استهل يوم امس مشاركته في بطولة دبي الدولية بالفوز على منتخب الاردن بنتيجة 63 مقابل 60 نقطة ضمن منافسات المجموعة الاولى من البطولة.

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