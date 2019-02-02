النفط يتوصل لاتفاق مع نادي اماراتي بشأن محترف كرة سلة امريكي

واوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "النادي الاماراتي طلب من النفط العراقي، الحصول على ضمانات في حال تعرض المحترف ريكي الى الاصابة اثناء منافسات الدورة".واشار الى ان "نادي النفط توصل اليوم لاتفاق مع النادي الاماراتي، ومن المرجح مشاركة المحترف ريكي في باقي المباريات مع الفريق العراقي".يشار الى ان فريق النفط استهل يوم امس مشاركته في بطولة دبي الدولية بالفوز على منتخب الاردن بنتيجة 63 مقابل 60 نقطة ضمن منافسات المجموعة الاولى من البطولة.
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