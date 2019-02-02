2019/02/02 | 12:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق النفط يتغلب على المنتخب الأردني بنتيجة 63-60 نقطة والتي جرت مساء امس ضمن بطولة دبي الدولية بكرة السلة

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