«الاقتصاد نيوز» تكشف مجموعة من الوثائق تظهر تجديد اعفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية

2019/02/02 | 12:56

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

حصلت "الاقتصاد نيوز" على مجموعة من الوثائق تظهر تجديد اعفاء 371 سلعة اردنية من الرسوم الجمركية.

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