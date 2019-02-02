نائب: أميركا جندت جيوشا الكترونية لاثارة الفتنة والذعر في العراق

2019/02/02 | 12:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، السبت، الولايات المتحدة الأميركية بتجنيد جيوش الكترونية ووسائل اعلام بهدف اثارة الذعر والفتنة في الشارع، مشيرا الى ان الحكومة تعتزم محاسبة جميع المتورطين.وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الولايات المتحدة الأميركية تستخدم حاليا جيوشا الكترونية ووسائل إعلامية محلية ودولية للترويج عن انتشارها العسكري في العراق […]

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