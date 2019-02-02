عصابة سرقة تقتحم منزلا وتقتل صاحبه في كلار

2019/02/02 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداقتحمت عصابة سرقة منزلا في مدينة كلار وقامت بربط جميع افراد العائلة ومن ثم قتلت صاحب المنزل وسرقت مبلغا ماليا ولاذت بالفرار.

وقالت شرطة كرميان في بيان، اطلع “النور نيوز” نسخة منه اشارت فيه الى ان “عصابة سرقة قامت باقتحام منزل ليل الجمعة في حي (بردسور) بقضاء كلار بهدف السرقة وقامت بربط جميع افراد العائلة”.

واضاف البيان، ان “العصابة قامت بعد ذلك بقتل صاحب المنزل (49) عاما بواسطة سكين وسرقت مبلغا ماليا كبيرا ثم لاذت بالفرار”.

وقالت الشرطة في البيان “انها فتحت تحقيقا في الحادث وبدات بحملة بحث عن المتهمين”.

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