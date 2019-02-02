كتلة بغداد تبحث مع امانة العاصمة المشاريع التي تحتاجها المحافظة

2019/02/02 | 13:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادزارت عضو كتلة بغداد وعضو لجنة الخدمات والاعمار النيابية عائشة غزال المسارّي مقر امانة بغداد مع وفد نيابي يمثل كتلة بغداد وذلك لبحث ومناقشة اداء امانة بغداد ودوائرها البلدية في مناطق العاصمة وايجاد الحلول الكفيلة لرفع مستوى البنى الخدمية الاساسية مع جدولة تنفيذ المشاريع الخدمية.

وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ان “هذا النشاط جاء بعد الجهود التي بذلتها المسارّي في حث وتنسيق وتوحيد المواقف وتشكيل كتلة بغداد النيابية التي تشكلت من نواب العاصمة لتشكيل جبهة نيابية تدافع عن حقوق المواطن في العاصمة وتذليل العقبات وتشريع القوانين بهدف خدمة المواطن وعكس واجهة حضارية للعاصمة بغداد التي تمثل صورة البلاد بشكل عام”.

وقد ناقشت المسارّي خلال الاجتماع مع امين بغداد ذكرى علوش والمدراء العامين والكوادر المتقدمة المشاريع التي تحتاجها مناطق العاصمة لما تملكه المسارّي من مسيرة ميدانية ومتابعة للخدمات في جميع مناطق العاصمة نظرا لخبرتها المهنية لدورتين ضمن مجال الخدمات في مجلس محافظة بغداد ودورتين في مجلس النواب”.

واكدت على “البنى التحتية وتطويرها بما ترتقي به البلدان الاخرى وبشكل مخطط له وتوحيد الجهود ومكافحة اي فساد اداري وتلكؤ خلال تنفيذها” مشددة على “اولوية المشاريع في تنفيذ شبكات الصرف الصحي والكهرباء واكساء الطرق نتيجة للتوسع السكاني الحاصل كذلك معالجة شحة المياه التي تتفاقم في فصل الصيف ومعاناة سكان العاصمة وبالذات مناطق الاطراف”.

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