مركز مختص: 15 انتهاكاً بحق الصحفيين خلال الشهر الأول من 2019

2019/02/02 | 13:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد أعلن المركز العراقي لدعم حرية التعبير اليوم السبت، عن مقتل صحفي وتسجيل 15 انتهاكاً خلال كانون الثاني 2019.وذكر المرصد في بيان تلقى “ناس” نسخة منه، اليوم ( 2 شباط 2019) أنه سجل 15 انتهاكاً بحق الصحفيين العراقيين، والمتظاهرين خلال شهر كانون الثاني 2019، وهي الأعلى قياساً بالانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون […]

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