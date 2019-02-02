الشيخ قيس الخزعلي يلتقي وفداً من الإتحاد العام للأدباء والكتاب العراقيين

2019/02/02 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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إلتقى الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي في مكتبه ببغداد، وفداً من إتحاد أدباء وكتاب العراق برئاسة الأستاذ إبراهيم الخياط.

وجرى خلال اللقاء إستعراض واقع العمل الثقافي في العراق وبحث سُبل التعاون المُشترك بين المؤسسات والشخصيات الثقافية والبدء بتفعيل الأفكار والأطروحات الجديدة التي تساهم في دفع العجلة الثقافية وإعادة نشاطها بما يلبي طموحات المثقف العراقي الأصيل.

وأكد الشيخ الخزعلي على ضرورة العمل بمبدأ الوئام الإجتماعي الذي بدوره سيفتح مساحة للنقاش والتحاور بين الإسلاميين والعلمانيين وإغلاق الفجوة الكبيرة بينهُما وإنهاء حالة التقاطع والإتهامات المتبادلة إلى حالة التفاهم والإلتقاء تحت عنوان الهوية العراقية الجامعة التي يعتبر المعتقد جزء منها وأشار أيضاً إلى دور الطبقة الوسطى في ذلك بإعتبارها هي العصب الأساس لهذا المشروع ومن أهم مُرتكزاته.

كما شَدّد سَماحَتهُ على ضرورة التأكيد على زَرع النفس الإيجابي والتفاؤل في الشارع العراقي بديلاً عن روح التشاؤم التي يُحاول البعض أن يزرعها بين أبناء الشّعب العراقي ولأهداف ومصالح خارجية وإن دور الطبقة الوسطى يُعتبر من الأساسيات في رفع هذه الفكرة من مُخيلة العراقيين.

فيما أكد سماحة الشيخ الخزعلي على ضرورة أن تقوم الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الثقافة بتقديم كل الدعم للمثقف العراقي من خلال الكتاب والشعر والمسرح والسينما وكل ما له علاقة بهذه الشريحة.

من جانبه شكر رئيس الإتحاد الأستاذ إبراهيم الخياط الأمين العام الشيخ الخزعلي على حُسن الإستقبال والضيافة وتركيزه على رفع الحيف عن كاهل المثقف العراقي الذي يُمثل الطبقة الوسطى والذي لطالما غيّب في الفترات السياسية السابقة.

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