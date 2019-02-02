قيس الخزعلي:ضرورة ان ينطلق العراق من مصالحه في علاقاته مع الآخرين وهذا يشمل كل دول الجوار

2019/02/02 | 13:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، امس الجمعة ، على ضرورة ان ينطلق العراق من مصالحه في علاقاته مع الآخرين وهذا يشمل كل دول الجوار، وقال الشيخ الامين في تغريدة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ما نصه “نؤكد مرة أخرى على ضرورة ان ينطلق العراق من مصالحه في علاقاته مع الآخرين وهذا يشمل كل دول الجوار بما فيها المملكة الأردنية الهاشمية لذلك يجب ان تكون التسهيلات التي يقدمها العراق على إساس وجود منفعة مقابلة”.





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