بالصور.. الحشد الشعبي يمنع القوات الامريكية من اجراء جولة ميدانية في الموصل

2019/02/02 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الحشد الشعبي، عن منعها القوات الامريكية من اجراء جولة ميدانية راجلة في أحدى مناطق مدينة الموصل.وقال نائب قائد العمليات الحاج رضوان العنزي في تصريح تابعته وكالة نون الخبرية، ان " قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى منعت امس المعة، القوات الامريكية من اجراء جولة ميدانية راجلة في أحدى مناطق مدينة الموصل"، مبينا ان "هذا العمل اعتبرناه استفزاز مقصود، مما استوجب بنا التدخل والاعتراض على دخولهم من خلال قطع الطريق وتحذيرهم بصورة مباشرة، فضلآ عن حالة الذعر والخوف الشديد التي لوحظت عليهم مما أدى الى طلب غطاء جوي للقوات تحسبآ لأي عمل ضدهم".

واضاف أن “القوات الأمريكية تعمل على تغطية الفشل الذي تعرضت له في سوريا أثر اعلان انسحابهم منها من خلال هذه الاستعراضات الاعلامية البائسة، ومحاولتهم زعزعة أمن المناطق المحررة".

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