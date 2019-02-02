الحشد الشعبي يقصف تجمعات لـ

2019/02/02 | 13:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الأنبار للحشد الشعبي قاسم مصلح، أن مدفعية الحشد قصفت تجمعات لتنظيم "داعش" داخل سوريا، مؤكداً وجود تنسيق عالٍ بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية لدرء أي خطر عن حدود العراق الغربية.وقال مصلح في بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "المعارك تشتد في الجانب السوري بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش الإرهابي دون حسم الأمر رغم مرور عدة أيام على بدء المعارك".

وأضاف مصلح، أن "لقوات الحشد عمليات رصد لتحركات العدو القريبة على الحدود"، مؤكدا ان "هناك تجمعات لعناصر داعش الارهابي بالجانب السوري تم استهدافها عن طريق المدفعية الصاروخية وحققت ضربات دقيقة بابعاد الخطر وافشال التسلل للعناصر الارهابية".

وأشار مصلح، إلى أن "الحشد الشعبي والقوات الامنية بمناطق الانبار على تنسيق عال في سبيل دحض اي خطر عن حدود العراق الغربية".

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