موجة جديدة من البرودة تضرب العراق تبدأ من يوم الاثنين

2019/02/02 | 13:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير آخر تحديثات خرائط الطقس الصادرة، الجمعة، إلى موجة باردة متوسطة الشدة ستضرب البلاد، تبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر لغاية الخميس.

جاء ذلك وفق تدوينة للمتنبئ الجوي الاقدم في مطار البصرة الدولي، صادق عطيه نشرها في حسابه على فيسبوك اليوم، 1 شباط 2019.

وأضاف عطيه، ان "درجات الحرارة ستنخفض والاجواء ستكون باردة الى شديدة البرودة خلال الصباح".

وأوضح ان "تأثيرها الاكبر يكون في مدن شمال البلاد وغربها والبادية الغربية، وبصورة اقل على مدن الوسط والفرات الاوسط والجنوب" .

وكان عطيه قد ذكر في وقت سابق أن "موجة من الأمطار الخفيفة الى معتدلة الشدة تبدأ يوم السبت، وتشمل كافة مدن شمال البلاد اضافة الى ديالى، وصلاح الدين، وتنتهي صباح الاحد، عدا السليمانية فان الأمطار تستمر فيها لما بعد الظهر" .

أما الضباب فتوقع عطيه ان يشمل "فجر السبت مناطق (دهوك، وشمال اربيل ، وفي شمال شرق الانبار مابين حديثة وسامراء، وربما يشمل غرب بغداد)".

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