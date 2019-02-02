مقتل مدني وإصابة آخرين في انفجار بمدينة منبج السورية

2019/02/02 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل وقع انفجار، اليوم السبت، على طريق "السعن" جنوب غرب مدينة منبج بريف محافظة حلب السورية.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الانفجار كان ناجماً عن لغم مزروع تحت الأرض، وانفجر بسيارة كانت تقل معلمين متجهين إلى عملهم.وأضافت أن "المعلومات الأولية تفيد باستشهاد سائق السيارة، وإصابة عدد من المعلمين".ويعتبر هذا ثاني انفجار في منبج خلال أقل من 24 ساعة، حيث وقع انفجار، مساء أمس الجمعة، في مركز المدينة، نَجمَ عن لغم مزروع بسيارة.وفي يوم الأربعاء 16/1/2019، هزَّ انفجار عنيف مدينة منبج بريف محافظة حلب السورية بالقرب من دورية أمريكية كانت تتجول في المدينة، ما أسفر عن سقوط 19 قتيلاً وجريحاً على الأقل، بعضهم من عناصر التحالف الدولي، إضافةً إلى عناصر من مجلس منبج العسكري ومدنيين، فيما تبنى تنظيم داعش التفجير.

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