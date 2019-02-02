تحذير طبي من عدم تناول وجبة الافطار .. بحجة تخفيف الوزن

2019/02/02 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر اطباء استراليون من عدم تناول البالغين لوجبة الإفطار بهدف تقليل

الوزن لأنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية.وبحسب مجلة "BMG" الطبية " أظهرت دراسة أسترالية، بعد تحليل نتائج 13

بحثا، علاقة تناول وجبة الإفطار بتغيير الوزن واستهلاك الطاقة، فعدم

تناول وجبة الإفطار يمكن أن يكون طريقة جيدة لتقليل حجم السعرات

الحرارية المكتسبة يوميا.".ورأت الدراسة، أن " من يتناولون وجبة الإفطار يستهلكون سعرات حرارية

أكبر بينما من لا يتناولون تلك الوجبة لا تكون لديهم شهية أكبر لتناول

الطعام بعد الظهر.".وحذر الاطباء من عدم تناول البالغين لوجبة الإفطار بهدف تقليل الوزن

لأنه قد يؤدي إلى نتائج عكسية خاصة وان الإفطار هو الوجبة الأساسية في

اليوم، لكن تناولها لا يساعد في تخفيض الوزن.

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