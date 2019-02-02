2019/02/02 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد وزير الصحة الدكتور علاء العلوان ان وزارة الصحة عازمة على اكمال

مشاريعها في كربلاء المقدسة لاسيما المتوقفة منها بسبب الازمة المالية

خاصة مشروع المستشفى التركي المتلكء منذ ستة اعوام .واشار العلوان خلال زيارته الى محافظة كربلاء المقدسة ،السبت، الى ان

وزارة الصحة اعدت خطة شاملة لاكمال المشاريع الصحية ليس في كربلاء

فحسب وانما في كل العراق داعيا الى انعاش واقع الاستثمار وتشجيع

المشاريع الصحية للقطاع الخاص لتكون عاملا مساعدا مع وزارة الصحة

للوصول الى قطاع صحي متميز يلبي حاجة المواطنين .

واكد العلواني على مسألة شحة الادوية الاساسية والسرطانية في

محافظات العراق، مضيفا ان" موازنة 2019 لا تتناسب مع حجم

متطلبات وزارة الصحة .وبخصوص الوظائف بين الوزير ، ان" اولولية التعيين والتوظيف كوادر

وسطية عراقية .واشار الى ، ان" افتتاح المستشفى التركي في كربلاء خلال السنة

الحالية .وقال الوزير قمنا بزيارة ميدانية الى المحافظات المحررة للوقوف على

الواقع الصحي والبيئي فيها من اجل معالجة المشاكل المتعلقة .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال زيارته الى كربلاء المقدسة .. وزير الصحة : عازمون على اكمال المشاريع المتوقفة في المحافظة هذا العام) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال زيارته الى كربلاء المقدسة .. وزير الصحة : عازمون على اكمال المشاريع المتوقفة في المحافظة هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).