النائب عبد الاله النائلي: يطالب بتشكيل محكمة مختصة بالمخالفات التي تعارض تطبيق قانون حظر حزب البعث

2019/02/02 | 13:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {وطن نيوز} طالب عضو لجنة الشهداء و الضحايا و السجناء السياسيين النيابية النائب عبد الاله النائلي مجلس القضاء الاعلى بتشكيل محكمة مختصة بالنظر بالمخالفات التي تعارض تطببق قانون حظر حزب البعث و الحكم وفق هذا القانون بمن يمجد ويروج لأفكار حزب البعث الاجرامية ورموزه التي أوغلت بدماء العراقيين وأذاقتهم الويلات .واوضح النائلي في بيان […]

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