2019/02/02 | 13:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اصابة عنصرين من قوات الحشد اثر انفجار ناسفة شمال شرق ديالى

02/02/2019 13:16:00 PM |

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واع / مكتب ديالى / س .م

انفجرت عبوة ناسفة في محافظة ديالى، السبت، اسفرت عن إصابة عنصرين من قوات الحشد الشعبي شمال شرقي المحافظة.

وذكر مصدر امني في المحافظة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "عبوة ناسفة إنفجرت على مركبة أرزاق تابعة للحشد الشعبي كانت توزع وجبات الطعام على الربايا بمنطقة كباشي قرب امام ويس بأطراف ناحية السعدية شمال شرقي ديالى".

وأضاف، أن "تفجير العبوة أسفر عن إصابة عنصرين من الحشد في الدورية بجروح"،لافتا الى، أنه" تم نقل المصابين الى مستشفى واحراء تمشيط للمنطقة".

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