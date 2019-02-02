2019/02/02 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس عون: أمام لبنان تحديات كثيرة يجب مواجهتها والظروف لا تسمح بإضاعة الوقت

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