صحة المثنى: اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري

2019/02/02 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة المثنى ،اليوم السبت، ان عن اتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري في منطقة الطمر الصحي.وقال مدير عام صحة المثنى محمد راضي

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