هذا ماقاله آية الله الشيخ قاسم في أول بيان له منذ إسقاط جنسيته

2019/02/02 | 13:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر آية الله الشيخ عيسى قاسم بيانا أمس الجمعة، قال فيه إن «الحرية مطلب دائم للشعب البحريني، لا ينساه، ولا يقعد عنه، ولا يستغفل عنه،

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