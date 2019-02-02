نائب: الأميركان انتقلوا لمرحلة اثبات الوجود بالقوة في العراق

2019/02/02 | 13:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حذر النائب عن تحالف البناء محمد كريم البلداوي، السبت، من أن الأميركيين انتقلوا لمرحلة اثبات الوجود بالقوة في العراق وذلك من خلال عمليات التجوال التي يقومون بها، معتبرا أن التواجد الأميركي بات يشكل خطرا على الأمن العراقي.وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأميركيين وبعد سلسلة التدخلات في الشأن السياسي انتقلوا لمرحلة اثبات الوجود […]

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