2019/02/02 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلن مدرب نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم آرنيستو فالفيردي، اليوم السبت، عن قائمة الفريق التي ستلعب في مواجهة فالنسيا في قمة مباريات الجولة 22 من الليغا.وغاب عن القائمة الحارس الهولندي الشاب ياسبر سيليسين بسبب الإصابة التي تعرض لها في تدريبات امس الجمعة، وينتظر أن تبعده عن المشاركة في الكلاسيكو ودخل بدلا منه الحارس الشاب إيناكي بينيا.

وشهدت القائمة غياب آخر للاعب الوسط المخضرم سيرجي بوسكيتس من دون الكشف عن أسباب لغيابه.وضمت القائمة المدافع الكولومبي جيسوس موريلو، بعدما استبعده المدرب إرنستو فالفيردي في مباراتي جيرونا في الدوري وإشبيلية بالكأس، كما تواجد المدافع البلجيكي المخضرم توماس فيرمايلين.وضمت قائمة البلاوغرانا هذا المساء أمام الخفافيش:حراسة المرمى: تير شتيغن، بينياالدفاع: سيميدو، بيكيه، فيرمايلن، موريلو، لينغليه، جوردي ألباالوسط: راكيتيتش، أرثر، سامبر، ألينا، روبيرتو، فيدالالهجوم: برينس بواتنغ، ميسي، سواريز، كوتينيو، مالكومويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 49 نقطة، متفوقا بفارق 5 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادى أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثانى برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فالنسيا المركز السابع برصيد 29 نقطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غياب بوسكيتس وعودة موريلو بلقاء برشلونة وفالنسيا ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غياب بوسكيتس وعودة موريلو بلقاء برشلونة وفالنسيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).