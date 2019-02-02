توخيل يحدد حارس مرمى سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد

2019/02/02 | 13:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصعب صلاح تابعوه على تويتر قرر توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، المداورة بين جيانلوجي بوفون وألفونسو أريولا في مركز حراسة المرمى خلال المباريات المقبلة.باريس سان جيرمان يواجه ليون غدًا، الأحد، في الجولة 23 من الدوري الفرنسي.رئيس ليون يتهم باريس سان جيرمان بالتلاعبوقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية إنّ توخيل قرر إشراك أريولا أمام ليون على أن يرتاح بوفون في هذه المباراة.

وأوضحت أنّ بوفون سوف يكون الحارس الأساسي في مباراتي بوردو بالدوري الفرنسي ومانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا يوم 12 فبراير المقبل.

💢 كانت أول المباريات وقتها في ذهاب نصف نهائي ملك إسبانيا، يوم 30 يناير 2013، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.



pic.twitter.com/0GwUHH24If— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 2, 2019الحارس المتوج بكأس العالم 2018 قد يشارك أساسيًا في مباراة كأس فرنسا ضد فيلفرانش.



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صاحب الـ 41 عامًا شارك في 15 مباراة خلال الموسم الجاري رفقة سان جيرمان بينما لعب أريولا 17 لقاء.





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