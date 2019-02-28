الحشد الشعبي يفكك عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق الرابط بين سامراء وناحية المعتصم

2019/02/02 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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فككت مفرزة من اللواء 88 بالحشد الشعبي، السبت، عبوة ناسفة مزروعة على جانب الطريق الرابط بين سامراء وناحية المعتصم.

وقال إعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان، مفرزة من مكافحة متفجرات اللواء 88 بالحشد فككت، اليوم، عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الرابط بين سامراء وناحية المعتصم.

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