الكمارك:إعادة إصدار أرسالية مواد غذائية مخالفة الى الجانب الكويتي

2019/02/02 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعادت الهيئة العامة للكمارك / مركز كمرك سفوان الحدودي المحاذي للجانب الكويتي اليوم السبت شحنة مواد غذائية عبارة عن (شوربة خضار) مخالفة للضوابط والتعليمات النافذة.





“وجاء في بيان للهيئة وتلقته وكالة صدى ” أن الأرسالية القادمة من الكويت والتي صرح عنها صاحبها جاءت بدون أوراق رسمية حيث أنها لا تحمل شهادة منشأ ولا شهادة صحية وبدون أجازة أستيراد وهو ما يخالف ضوابط الأستيراد وفق قانون الكمارك العراقي .

“وأوضحت الهيئة “أنها تشن حملة واسعة شددت من خلالها على مثل هذه الحالات و أعادت العديد من الأرساليات المخالفة خلال الفترة القليلة الماضية حرصا منها على سلامة المستهلك العراقي

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