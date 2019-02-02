2019/02/02 | 13:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)… كذب المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى الأخبار التي تتداول في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص إصدار مجلس القضاء الاعلى قرار يتعلق بتجريم تمجيد رئيس النظام السابق صدام حسين وتحديد عقوبة لذلك.

وأوضح المركز الإعلامي في بيان ان “تشريع اَي قانون يتضمن تجريم فعل ما ومن ثم عقوبة ذلك الفعل هو من اختصاص مجلس النواب حصرا باعتباره الجهة المختصه بتشريع القوانين دستوريا”.

واكد “عدم وجود قانون الى الان بالوصف الذي تتداوله مواقع التواصل الاجتماعي”.



(النهاية)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء يصدر قرار يتعلق بتجريم تمجيد نظام صدام حسين) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القضاء يصدر قرار يتعلق بتجريم تمجيد نظام صدام حسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).