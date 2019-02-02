عبد المهدي يلتقي نظيره الأردني عند خط الحدود لافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة

2019/02/02 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- التقى رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، نظيره الأردني، عمر الرزاز، عند خط الحدود العراقي الاردني، لافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة.وذكر المكتب الاعلامي لعبدالمهدي في بيان، تلقت /SNG/، نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء التقى، ظهر اليوم عند خط الحدود العراقية الاردنية المشتركة، مع رئيس وزراء المملكة الاردنية الهاشمية، عمر الرزاز، برفقة وفدين ...

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