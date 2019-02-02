رئيسا وزراء العراق والاردن يلتقيان عند الحدود لتنفيذ اتفاق

2019/02/02 | 13:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، ظهر اليوم السبت، عند خط الحدود العراقية الاردنية المشتركة، مع رئيس وزراء المملكة الاردنية عمر الرزاز، برفقة وفدين رفيعي المستوى.

واوضح بيان صادر عن مكتب العبادي ان اللقاء يهدف "لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد بتاريخ ٢٩ / ١٢ / ٢٠١٨".

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