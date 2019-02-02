عصمت تحسين بك ل”ايزيدي 24″ العزاء سيكون لمدة 7 أيام و سيدفن الوالد في قصر الإمارة

2019/02/02 | 13:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ الشيخان قال عصمت تحسين بك نجل امير الديانة الايزيدية في العراق و العالم الراحل تحسين بك أن جثمان والده سيصل العراق عبر مطار اربيل يوم الاثنين المقبل المصادف 04.02.2019 .وأضاف عصمت تحسين بك في حديث خاص ل “ايزيدي 24” ان إجراءات استقبال جثمان والده في مطار اربيل ستكون في مراسيم تشييع […]

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