2019/02/02 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2s0XHzwg6L8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عبد الامير التعيبان:عقد اي اتفاقية مع الأردن دون تصويت البرلمان عليها ستكون فاقدة للشرعية) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب عبد الامير التعيبان:عقد اي اتفاقية مع الأردن دون تصويت البرلمان عليها ستكون فاقدة للشرعية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).