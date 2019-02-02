البغدادي “سيد التنكّر”.. معلومات جديدة عن مخبأ المطلوب رقم (واحد) في العالم  

2019/02/02 | 14:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس – بغداد قالت شبكة “فوكس نيوز” الأميركية إن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي لا يزال الشخص المطلوب رقم (واحد) في العالم، فيما عن خبراء أمنيين عراقيين حديثهم عن طبيعة تحركات البغدادي في سوريا.وذكر تقرير للشبكة تابعه “ناس”، اليوم (2 شباط 2019)، أن “هناك أنباء تم تداولها خلال الفترة الأخيرة، عبر وسائل الإعلام، […]

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