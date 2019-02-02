نحو 20 مليون مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العراق

2019/02/02 | 14:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… اكد مركز الاعلام الرقمي ان عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بلغ 19 مليون شخص، اي 48% من عدد السكان .

واوضح المركز : ان التقرير الرقمي السنوي الذي تصدره كل من منصتي We are social و Hootsuite كشف، في آخر احصائية، عن هذا الرقم لعدد مستخدمي مواقع التواصل في العراق، وبيّن ايضا ان عدد من يستخدم هذه المواقع من خلال اجهزة الهاتف بلغ 18 مليون بزيادة مليون مستخدم عن العام الماضي .

واشار المركز الى ان التقرير الرقمي اكد على ان عدد مستخدمي الانترنيت في العراق هو 19.68 مليون شخص بزيادة 680 الف شخص عن العام الماضي .

يُذكر ان التقرير السنوي المذكور اعلاه قد اكد وجود 3.484 مليار مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم و 3.256 مليار مستخدم لهذه المواقع عن طريق الهاتف .



(النهاية)

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