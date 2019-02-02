عبد المهدي يلتقي نظيره الاردني عند خط الحدود العراقية الاردنية لتنفيذ اتفاق التعاون وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة

2019/02/02 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ،اليوم السبت،نظيره الاردني عمر الرزاز عند خط الحدود العراقية الاردنية المشتركة،

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