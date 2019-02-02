روسيا تعلق مشاركتها في معاهدة الصواريخ النووية

2019/02/02 | 14:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن،اليوم السبت، تعليق مشاركة بلاده من معاهدة الصواريخ النووية رداً على القرار الأميركي بالانسحاب منها.

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