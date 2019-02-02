شركة أميركية تفوز بعقد بقيمة 375 مليون دولار لادامة طائرات أف 16 العراقية

2019/02/02 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … منحت ادارة “دورة حياة” طائرات القوة الجوية الامريكية، السبت، عقدا لشركة سيلبورت غلوبال هولدنغ بقيمة 375 مليون دولار لتوفير عمليات الدعم الاساسية وخدمات الامن لطائرات أف 16 العراقية .وذكر موقع “ديفينس اندوستري ديلي” الامريكي المتخصص بشؤون الصناعات العسكرية في خبر ترجمته /المعلومة/، أن “الشركة ستقدم عمليات الدعم الطارئة لدعم الاشخاص والشركات […]

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