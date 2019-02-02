ضبط 171 سكين جارحة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ زرباطية

2019/02/02 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، ضبط 171 سكينة جارحة بحوزة مسافر أجنبي في منفذ زرباطية الحدودي.

وذكر بيان للهيئة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم ضبط آلة سكين جارحة عدد (171 سكينة قتالية) بحوزة مسافر ايراني عند باب الدخول الى العراق”.

وأشار الى “مصادرتها حسب محضر الضبط المشترك مع الشعبة الفنية للاستخبارات”.

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