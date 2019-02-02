عاجل.. بدء الاجتماع العراقي الاردني برئاسة عبدالمهدي والرزاز

2019/02/02 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

بدأ الاجتماع المشترك بين الحكومتين العراقية والاردنية برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ونظيره الاردني عمر الرزاز.

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