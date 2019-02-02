2019/02/02 | 14:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أظهرت بيانات من وزارة الطاقة، السبت، أن إنتاج روسيا من النفط بلغ 11.38 مليون برميل يوميا في كانون الثاني، بانخفاض قدره 35 ألف برميل يوميا عن مستوى تشرين الأول 2018، المرجع الأساسي لاتفاق عالمي بشأن خفض الإنتاج.

وبذلك لم تحقق روسيا مستوى خفض الإنتاج المستهدف.



ويقابل هذا مستوى إنتاج بلغ 11.45 مليون برميل يوميا في كانون الأول، وهو مستوى قياسي شهري مرتفع.



وبالطن، بلغ حجم الإنتاج 48.113 مليون مقارنة مع 48.442 مليون في كانون الأول.

وهبطت صادرات روسيا النفطية عبر خطوط الأنابيب في كانون الثاني إلى 4.313 مليون برميل يوميا من 4.496 مليون برميل يوميا في كانون الأول.

وخفضت روسنفت، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم من حيث الإمدادات، حجم إنتاجها 0.1 بالمئة الشهر الماضي مقارنة مع كانون الأول.



وخفضت لوك أويل، ثاني أكبر شركة روسية منتجة للنفط، إمداداتها بنسبة 0.8 بالمئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إنتاج روسيا النفطي يهبط في كانون الثاني دون تحقيق الخفض المستهدف في اتفاق عالمي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إنتاج روسيا النفطي يهبط في كانون الثاني دون تحقيق الخفض المستهدف في اتفاق عالمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).