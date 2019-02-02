الأردن يعلن موافقته على استضافة جولة جديدة من المحادثات اليمنية

2019/02/02 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، سفيان القضاة، موافقة المملكة الأردنية الهاشمية على استضافة جولة جديدة من المحادثات اليمنية.

وقال القضاة، بحسب وكالة بترا للأنباء، ان الأردن وافق على طلب جديد مقدم من مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن لعقد اجتماع في العاصمة عمان الاسبوع المقبل، بين ممثلي الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله، لمتابعة مناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأوضح القضاة، ان موافقة بلاده تأتي في إطار دعم جهود إنهاء الأزمة اليمنية، وجهود المبعوث الخاص للتوصل إلى حل سياسي لها وفق المرجعيات المعتمدة.

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