خاص| المالية النيابية تنتقد أرباح السلف “العالية جدا” وتؤكد ضرورة تسهيلها

2019/02/02 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتجاه/ خاص

انتقدت اللجنة المالية النيابية، اليوم السبت، الأرباح التي تضعها المصارف على السلف التي تمنحها للمواطنين، معتبرة أنها “عالية جدا”، فيما اكدت ضرورة تسهيلها وجعل تسديدها “أقساطا ميسرة”.

وقال عضو اللجنة جمال كوجر في حديث لـ”الاتجاه برس”، إن “اللجنة المالية النيابية ناقشت موضوع أرباح السلف المالية التي تمنحها الماصرف للمواطنين”، مؤكدا أن “أرباح هذه السلف عالية جدا، خاصة وأن الذي يضطر على اخذها، هو من يريد تأسيس عمل صغير او مضطر لشراء عقار، وبالتالي فإن امكاناته محدودة”.

وأضاف كوجر، “اذا كنا بصدد تشجيع القطاع الخاص يجب تقديم تسهلات له”، مبينا أن “سلفة العشرة ملايين دينار مثلا، أرباحها أكثر من أربعة ملايين دينار وهذا رقم كبير جدا”، مبينا أن “تلك السلف يجب أن أن يتم تشديدها على شكل قروض ميسرة وارباح مخفضة ومدة سماح تتيح للمقترض توظيف المبلغ للامر المنشود منه لفترة”.

واوضح موجر، أن “من يأخذ القرض يحتاج الى وقت وينبغي أن يكون هناك تسهيل له لمدة سنة او سنتين، وبعدها يكون التسدسد على شكل أقساط ميسرة لكي لايلجأ المواطن الى طرق ملتوية لتسديد هذه المستحقات”.

يذكر أن العديد من المصارف العراقية تعلن بين الحين والآخر عن إطلاق سلف للموظفين والمواطنين وفق شروط وأرباح يراها الكثيرون بأنها “مرتفعة جدا” وتشكل ربا وضاحا.

T.A

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