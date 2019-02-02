2019/02/02 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: y_a-D5ABT68

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ايران دولة كاذبة - عمق الحدث) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ايران دولة كاذبة - عمق الحدث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).