الحكومتان العراقية والأردنية تعقدان اجتماعاً عند الحدود بين البلدين

2019/02/02 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلعقدت الحكومتان العراقية والأردنية، اليوم السبت، اجتماعاً عند حدود البلدين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، ونظيره الأردني عمر الرزاز.وكان عبدالمهدي ونظيره الأردني عمر الرزاز، قد التقيا عند الحدود العراقية الأردنية، لتنفيذ اتفاق التعاون وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة.وأفاد بيان لمكتب عبد المهدي، بأن "اللقاء تم برفقة وفدين رفيعي المستوى، لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة، وتنفيذ محضر الاتفاق المشترك الموقع في بغداد بتاريخ 29 / 12 / 2018".وسبق لمجلس الوزراء العراقي، أن وافق على تزويد الأردن بـ 10 آلاف برميل يومياً من النفط الخام وفق "معادلة سعرية مرتبطة بسعر خام برنت مطروحاً منه تكاليف النقل واختلاف المواصفات، وتنقل إلى مصفاة الزرقاء الأردنية".ويوم الثلاثاء 29 كانون الثاني/يناير 2019، كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عن تفاصيل الطلب الأردني بخصوص تصدير النفط العراقي، مقابل تخفيض الرسوم عن السلع المستوردة للعراق عبر ميناء العقبة، وقال عبد المهدي خلال مؤتمره الأسبوعي، إن "العراق يتجه لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع جميع دول الجوار".

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